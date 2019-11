Boris Johnson sluit tweede referendum over Schotse onafhankelijkheid uit: “Daar zal ik nooit de toestemming voor geven” KVE

03 november 2019

11u59

Bron: Sky News 0 In het Schotse Glasgow kwamen gisteren 20.000 mensen op straat om te demonstreren voor onafhankelijkheid. De roep om een tweede onafhankelijkheidsreferendum wordt in Schotland steeds luider. Maar daar wil Boris Johnson niets van weten. Zolang hij premier is, zal er geen sprake van zijn, zo zegt hij.

Gisteren kondigde Sturgeon aan voor het einde van het jaar een nieuw referendum over onafhankelijkheid te zullen aanvragen. Dat nieuwe referendum is nodig omdat Schotland tegen zijn wil uit de EU zal verdwijnen. Omdat brexit doorgevoerd wordt tegen de wil van Schotland in, heeft Edinburgh een “ijzersterk mandaat voor een onafhankelijkheidsreferendum”. “Een onafhankelijk Schotland ligt meer dan ooit binnen bereik”, zo zei ze.

Maar op enige steun van Boris Johnson hoeft ze daarvoor niet te rekenen. De Britse premier stelt dat het onafhankelijkheidsreferendum in 2014 - waarbij de Schotten met een meerderheid van 55 procent ervoor kozen om te blijven deel uitmaken van Groot-Brittannië - een event is dat maar eens in een generatie kan voorkomen.

Gevraagd tijdens een interview met Sky News of hij een tweede referendum zou toelaten, antwoordde hij: “Nee, ik wil geen tweede referendum.”

Edinburgh heeft de toestemming van Westminster nodig opdat het resultaat van een referendum bindend kan zijn.

Oppositieleider Jeremy Corbyn van zijn kant heeft al laten weten dat hij de Schotten geen strobreed in de weg zal leggen bij de organisatie van een tweede referendum.

Op 12 december trekken de Britten naar de stembus voor vervroegde verkiezingen.