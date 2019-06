Boris Johnson sluit samenwerking met Nigel Farage uit IB

27 juni 2019

00u06

Bron: Belga 0 Boris Johnson, de favoriet om de Britse premier Theresa May op te volgen, heeft vandaag een samenwerking met de eurosceptische Nigel Farage bij de brexitonderhandelingen uitgesloten.

De Brexit Party was de grote winnaar van de Europese verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk, waardoor Farage eist om deel te mogen nemen aan de gesprekken over de brexit, die gepland is op 31 oktober.

Volgens Boris Johnson is het ongepast om een politieke tegenstander te bestrijden door hem "zuurstof te geven". Dat zei hij op een debat dat is uitgezonden op sociale media. "Het is een duidelijke nee. Absoluut niet", reageerde Johnson op de vraag of Farage betrokken zou worden bij de heronderhandlingen van het brexitakkoord, waarvoor Johnson pleit.

De voormalige burgemeester van Londen, die voorstander is van een harde brexit, en Jeremy Hunt zijn de twee resterende kandidaten om Theresa May op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en als Britse eerste minister. De circa 160.000 partijleden kunnen stemmen voor een van de twee kandidaten en in de week van 22 juli weten we dan wie de nieuwe Britse premier wordt.

“Redder van de brexit”

Johnson profileert zich als de redder van de brexit, die oorspronkelijk voorzien was voor 29 maart maar uiteindelijk is uitgesteld tot 31 oktober. In die tijd moet er alternatief gevonden worden voor het akkoord dat May onderhandelde met Brussel, maar dat drie keer is verworpen door het parlement.

"We hebben iemand nodig die (in de brexit) gelooft", verklaarde Johnson verder nog. Hij herhaalde bereid te zijn om de EU ook zonder akkoord te verlaten. "Ik denk niet dat het zover zal komen - volgens mij is er een kans op een miljoen (dat dat gebeurt) - maar het is van levensbelang dat we ons daarop voorbereiden.”