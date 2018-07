Boris Johnson opnieuw aan de slag als columnist bij The Daily Telegraph TTR

16 juli 2018

16u29

Een week na zijn ontslag uit de Britse regering, gaat gewezen minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson opnieuw aan de slag als columnist voor de eurokritische krant The Daily Telegraph. Zijn eerste bijdrage werd vandaag in het dagblad gepubliceerd.

De krant pakt vandaag groot uit met de terugkeer van de 54-jarige Johnson. "He's back" (hij is terug), zo staat te lezen in een banner bovenaan de frontpagina van het conservatieve blad. Op de nieuwssite wordt uitgepakt met de taalkundige vondst "he's re-signed", waarmee zowel naar het politieke ontslag als naar de ondertekening van een nieuw contract wordt verwezen.

Boris Johnson had vorige week maandag ontslag genomen uit protest tegen de "te zachte" brexit-plannen van eerste minister Theresa May. In zijn ontslagbrief aan de prime minister klaagde hij de "stervende droom van de brexit" aan.

Johnson was minister van Buitenlandse Zaken geworden in juli 2016, toen in de nasleep van het brexit-referendum de eerste regering-May gevormd werd. Hij zette toen onmiddellijk een punt achter zijn job als columnist bij The Daily Telegraph, omdat de combinatie van beide functies als "ongepast" werd beschouwd. Toch bleef hij tijdens zijn twee jaar durende ministerschap sporadisch nog opiniestukken voor de krant schrijven. In het twintigtal stukken dat in die periode gepubliceerd werd, bleef hij aandringen op een "harde" uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Daarbij ging hij soms regelrecht in tegen de lijn van regeringsleider Theresa May.

Boris Johnson was zijn loopbaan begonnen als journalist bij The Times, waar hij aan de deur werd gezet omdat hij een citaat uit zijn duim had gezogen. Vervolgens ging hij bij The Daily Telegraph aan de slag. Bij die krant volgde hij van 1989 tot 1994 het nieuws van de Europese Commissie op en maakte hij naam met eurosceptische artikels.