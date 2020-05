Boris Johnson ontsnapt aan strafonderzoek naar belangenvermenging kg

Bron: Belga 1 Tegen de Britse premier Boris Johnson wordt geen strafrechtelijk onderzoek geopend naar het verlenen van subsidies aan een Amerikaanse zakenvrouw uit zijn entourage, zo heeft de Britse politie donderdag gemeld.

De zaak, die in de herfst van vorig jaar uitbrak, bracht nauwe banden aan het licht tussen de Conservatieve leider en Jennifer Arcuri, een vroegere mannequin die een zakenvrouw in de hightech werd. Ze kreeg overheidsfinanciering toen Boris Johnson burgemeester van Londen was van 2008 tot 2016, en een bevoorrechte toegang tot officiële missies naar het buitenland. Boris Johnson had elke onregelmatigheid steeds ontkend.

Onderzoek

De overheidsdienst IOPC (Independent Office for Police Conduct) moest nagaan of er reden was om een strafonderzoek tegen de vroegere burgemeester van Londen te openen. Na onderzoek van "900 documenten" en van e-mails die over een periode van acht jaar werden uitgewisseld in verband met de verdenkingen, oordeelde IOPC dat er geen strafonderzoek moest worden geopend.

"We hebben geen enkel bewijs gevonden van invloed van M. Johnson op het verstrekken van steunfondsen aan Mevr. Arcuri, noch van invloed of van een actieve rol bij het verzekeren van haar deelname aan handelsmissies", deelde algemeen directeur Michael Lockwood mee.

Een audit van de regering kwam maanden geleden tot de conclusie dat de toekenning van 100.000 pond uit een regeringsfonds aan Arcuri gerechtvaardigd was.