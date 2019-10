Boris Johnson ontmoet Ierse collega Leo Varadkar: laatste poging om backstop te voorkomen AW

10 oktober 2019

07u27

Bron: The Guardian 0 De Britse premier Boris Johnson ontmoet vandaag nogmaals zijn Ierse collega Leo Varadkar, in een laatste poging om een compromis te sluiten over Noord-Ierland. Nu de brexitgesprekken in Brussel tot een plots einde zijn gekomen, is de netelige kwestie van de ‘backstop’ het belangrijkste agendapunt.

De twee leiders ontmoeten elkaar niet in Londen, evenmin in Dublin, maar wel in het noordwesten van Engeland: op neutrale grond. Op die manier willen de twee premiers hun overleg de grootste kans op slagen geven.

Varadkar zei gisteren nog te willen onderzoeken hoe de inwoners van Noord-Ierland hun toestemming kunnen geven aan eventuele regelingen om een harde grens die zo’n backstop zou betekenen, te vermijden. “Maar de moeilijkheid is momenteel dat Noord-Ierland de Europese douane-unie sowieso moet verlaten volgens het standpunt van de Britse regering, ongeacht wat de inwoners daarvan denken”, aldus Varadkar.

Een vorige ontmoeting tussen de ambtsgenoten dateert van een maand geleden. Toen benadrukte de Ierse premier dat Noord-Ierland harde garanties wil over de grens: “We zullen er niet mee akkoord gaan als juridische garanties worden vervangen door beloftes”.

Backstop

De beruchte backstop is een vangnetmechanisme dat het Verenigd Koninkrijk (alsook Noord-Ierland) in de Europese douane-unie houdt bij gebrek aan een handelsakkoord na de brexit op 31 oktober.