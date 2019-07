Boris Johnson onder vuur voor gebrek aan steun voor opgestapte ambassadeur TT

11 juli 2019

07u21

Bron: Reuters, The Guardian 0 Boris Johnson, de kandidaat die de grootste kans maakt de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk te worden, krijgt forse kritiek omdat hij geweigerd heeft de Britse ambassadeur in de VS, Kim Darroch, te steunen. Darroch nam gisteren ontslag omdat de druk op zijn persoon te groot was geworden na de commentaren van president Trump.

Trump had de ambassadeur bijzonder zwaar aangepakt nadat er vertrouwelijke documenten van die laatste aan de Britse regering waren gelekt. Darroch noemde Trump “onbekwaam” en “onbeholpen”, waarop Trump terugsloeg en de Brit volledig de mantel uitveegde. “De gekke ambassadeur die het Verenigd Koninkrijk opgedrongen heeft aan de Verenigde Staten is niet iemand waar we blij mee zijn, een erg domme man”, zei Trump onder meer. “Ik ken de ambassadeur niet, maar heb me laten vertellen dat hij een pompeuze dwaas is”, klonk het nog.

Darroch trok daarop gisteren zijn conclusies en zag in dat hij in de Verenigde Staten niet meer kon functioneren als de officiële afgevaardigde van het Verenigd Koninkrijk. Vooral de weigering van kandidaat-premier Boris Johnson om Darroch te steunen, lijkt de druppel geweest te zijn. Johnson kreeg het in debat dinsdagavond niet over zijn lippen dat hij nog steeds achter Darroch stond, in tegenstelling tot de andere gegadigde voor de premierspost, huidig Buitenlandminister Jeremy Hunt. Die bleef Darroch verdedigen, net als huidig premier Theresa May.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Handpop van Trump

Johnson krijgt voor zijn stilte nu forse kritiek. Terwijl de oppositiepartijen hem afschilderen als de handpop van Trump, stellen ook partijgenoten zich vragen. “Voor iemand die het land wil leiden, laat staan verenigen, was dit verachtelijke nalatigheid van zijn kant”, zegt staatssecretaris voor Europa Alan Duncun aan de BBC. “Hij heeft deze fantastische diplomaat eigenlijk gewoon onder de bus gegooid om zijn eigen persoonlijke belangen te dienen.”

Een ander Conservatief parlementslid, Patrick McLoughlin, voegde er aan toe het erg “onstichtelijk” te vinden dat “iemand die premier wil worden zijn rug niet recht voor hardwerkende ambtenaren, die niets fout hebben gedaan en onder vuur liggen van buitenlandse overheden. Wie leiderschap wil tonen, moet het opnemen voor zijn team.” Een derde parlementslid zei dat “we allemaal gezien hebben hoe een potentiële premier iemand publiek in de steek heeft gelaten”.

Nieuwe ambassadeur

De nieuwe Britse premier gaat eind juli aan de slag, en meer dan waarschijnlijk wordt dat Johnson. Toch zou huidig premier May Darroch liefst nog zelf willen vervangen om zo te verhinderen dat Johnson als nieuwe premier een keuze zou mogen maken. May gaf gisteren impliciet kritiek op haar waarschijnlijke opvolger door in het parlement te zeggen dat “dat dit huis moet nadenken over het belang om onze waarden en principes te verdedigen, vooral wanneer ze onder druk staan”.

De Britse regering en het departement Buitenlandse Zaken tillen bijzonder zwaar aan de lekken van Darrochs memo's. Ambassadeurs en diplomaten moeten in alle omstandigheden vrank en vrij kunnen communiceren met hun thuisland, en dat in de wetenschap dat die gesprekken en teksten strikt vertrouwelijk blijven, klinkt het. Als dat niet meer kan, dan verdwijnt de basis voor diplomatieke communicatie volledig. Er is dan ook een groot onderzoek opgezet naar de lekken.