Boris Johnson onder vuur: "Sirte kan nieuw Dubai worden, Libië moet enkel nog de lijken opruimen" SPS

12u19

Bron: Belga 0 Getty Images De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft met een tactloze opmerking over de burgerslachtoffers in Libië voor deining gezorgd. Het vroegere IS-bastion Sirte kan een nieuw Dubai worden, zei Johnson dinsdag op de partijdag van de Conservatieven in Manchester. "Ze moeten enkel nog de lijken opruimen", voegde de minister er al lachend aan toe.

Anders voldoet de stad met haar witte zandstranden en "prachtige zee" aan alle voorwaarden om een toeristisch paradijs te worden. Er zijn Britse zakenlui die daarin willen investeren, zei Johnson voorts.



Na maandenlange strijd hadden Libische milities, die samenwerken met de door de VN gesteunde eenheidsregering in de hoofdstad Tripoli, Sirte afgelopen december uit handen van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) bevrijd. Pas in augustus werden er de lijken van 25 mensen in verschillende delen van de stad gevonden.

Ontslag

Emily Thornberry, experte Buitenlandse Zaken van Labour, veroordeelde Johnsons commentaar als "ongelooflijk bot, meedogenloos en wreed". Voor hem zijn de oorlogsslachtoffers niets meer dan een ongemak voor Britse zakenmensen. Zijn woorden zijn compleet ongepast voor een minister van Buitenlandse Zaken.



Tory-afgevaardigde Heidi Allen reageerde diep verontwaardigd op Twitter: "100% onaanvaardbaar, van eender wie, niet in het laatst van een minister van Buitenlandse Zaken. Boris moet ontslagen worden. Hij vertegenwoordigt mijn partij niet".