Boris Johnson onder druk om rapport over Russische inmenging vrij te geven voor de komende verkiezingen KVDS KVE

05 november 2019

17u35

Bron: ANP, Belga 9 Het parlement en de oppositie in Groot-Brittannië hebben premier Boris Johnson dinsdag onder druk gezet om een rapport over Russische inmenging in de Britse politiek bekend te maken voor de verkiezingen van 12 december.

Volgens de krant The Guardian staat in het rapport onder meer dat het Kremlin heeft geprobeerd via diplomatieke kanalen te infiltreren in de Conservatieve Partij van Johnson om de verkiezingen te beïnvloeden.

Johnson wil het vijftig pagina's tellende rapport van de geheime diensten pas na de verkiezingen van 12 december openbaren. Hij heeft geen reden gegeven voor die beslissing. Dat is niet goed gevallen bij de andere partijen in het parlement.

De voorzitter van de parlementaire commissie Inlichtingen en Veiligheid, Dominic Grieve, riep Downing Street op het 50 pagina’s tellende rapport vrij te geven, zodat het parlement er zich voor de verkiezingen over kan buigen. Na een debat gisteren in het Hogerhuis werd hier vandaag in het Lagerhuis stevig over gedebatteerd. Het Lagerhuis wordt morgen ontbonden voor de vervroegde parlementsverkiezingen.

“Hallucinant”

Dominic Grieve vond het in de krant The Guardian “hallucinant” dat het rapport nog altijd niet openbaar was gemaakt. Dat daar geen uitleg voor komt, is ongezien, zei hij in het Lagerhuis. Volgens de krant onderzoekt het rapport de Russische pogingen tot inmenging in de campagne voor het referendum van 2016 over de brexit, ook de pogingen tot infiltratie van de Conservatieve Partij van Boris Johnson.

Als het niet voor vanavond vrijgegeven wordt, zolang de volksvertegenwoordigers nog zetelen, kan het pas bekendgemaakt worden nadat de commissie gevormd is, wat na de verkiezingen van 2017 “bijna zes maanden” duurde, hekelde Grieve.

De oppositiepartijen Labour en Scottish National Party hebben geen goed woord over voor de geheimhouding. Volgens de partijen weigert Johnson de ernst van de zaak onder ogen te zien.

Emily Thornberry van oppositiepartij Labour vroeg aan het adres van de regering “wat ze te verbergen had”. “Ik verberg niets”, zei Michael Gove op BBC, die belast is met de voorbereidingen van de brexit. Het rapport zal “te gepasten tijde bekendgemaakt worden”, aldus Gove, die gewag maakte van “nationale veiligheidskwesties”.