Boris Johnson: nieuw brexitreferendum zal vooral tot “volkswoede” leiden Bob van Huët

02 maart 2019

12u03

Bron: AD.nl 0 Een tweede brexit-referendum zal leiden tot volkswoede in Groot-Brittannië. Dat voorspelt Boris Johnson, de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken en groot voorstander van een vertrek uit de Europese Unie.

Op een persconferentie in New Delhi zei Johnson dat hij grote problemen verwacht als de Britse premier May zou toegeven aan steeds luidere oproepen een tweede referendum te houden over de brexit. Belangrijkste argument daarvoor van voorstanders van zo'n referendum: inmiddels is meer duidelijk over wat de economische en sociale gevolgen zullen zijn van een Brits vertrek en is het dus verstandig alle voor- en nadelen nog eens te wegen.

Johnson denkt dat de zeer beladen eerste brexitcampagne dan nog eens opnieuw overgedaan moet worden. “Ik denk dat de woede bij de bevolking intens zal zijn. Mensen worden knettergek bij de gedachte nog eens over dit ding te stemmen. De campagne van 2016 was zeer bitter en splijtend”, aldus Johnson. Hij weet naar eigen zeggen zeker dat een meerderheid van de Britten opnieuw vóór de brexit zal stemmen. Dat laatste blijkt overigens niet uit recente peilingen: die geven een klein voordeel aan degenen die tegen de brexit zijn.

“Geen idee hoe die bepaalde smeerlappen kunnen worden ontslagen”

Johnson verwierp nog het idee dat de brexit een “xenofoob, nationalistisch en reactionair” fenomeen zou zijn. “Mijn bezwaar tegen de EU is niet dat ze door buitenlanders wordt geleid. Het probleem is dat we niet echt weten wie haar leidt”, zei hij. Hij liet zich laatdunkene uit over de voorzitters van de verschillende Europese instellingen. “Ik zou u niet kunnen vertellen wie ze zijn, wat ze doen, hoe ze aan hun job geraakten of hoe ze kunnen ontslagen worden. Ik heb geen idee hoe die bepaalde smeerlappen kunnen worden ontslagen. Ik zeg niet dat ze smeerlappen zijn. Maar miljoenen en miljoenen mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben geen idee hoe het systeem werkt. Het is hen compleet vreemd.”

Vechten

Boris Johnson stapte vorig jaar uit de regering van premier Theresa May, om te protesteren tegen haar ontwerpakkoord met de Europese Unie. Het Britse parlement verwierp dat akkoord in januari, wat May in een politieke storm bracht nu de datum van de brexit, 29 maart, met rasse schreden nadert.

Ondertussen blijft het in de regering vechten tussen voor- en tegenstanders van een brexit. Het Verenigd Koninkrijk zal in het geval van een ‘no-dealbrexit’ eenzijdig besluiten alle EU-richtlijnen ten aanzien van voedselveiligheid en dierenwelzijn nog zeker negen maanden te volgen, aldus The Telegraph gisteren op zijn site.

Die maatregel moet de Britse boeren beschermen. Het ministerie van Milieu, Voeding en Plattelandszaken heeft voor dat plan vorige week groen licht gekregen van het kabinet, schrijft de krant. De Verenigde Staten willen dat Groot-Brittannië na de brexit juist de barrières voor Amerikaanse landbouw- en veeteeltproducten wegneemt of ten minste vermindert. Dat zou de kansen op een bilateraal vrijhandelsverdrag zeer ten goede komen.