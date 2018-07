Boris Johnson: "Niet te laat om brexit te redden" KVE

18 juli 2018

17u12

Bron: Belga 0 "Het is nog niet te laat om brexit te redden." Dat meent althans de vroegere Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Tien dagen nadat hij opstapte uit de regering, uit onvrede met de brexitplannen van premier Theresa May, sprak hij het parlement toe.

In die korte toespraak verweet hij May afgeweken te zijn naar "een brexit enkel in naam". Daarmee probeert hij andermaal de autoriteit van de premier te ondergraven, nu ze de Britse exit uit de EU onderhandelt. "We hebben tijd in deze onderhandelingen", meent Johnson, die tegelijk wel zei dat de Britten hun "onderhandelingskapitaal opgebrand hebben".

Met het plan van May blijft Groot-Brittannië "half in, half uit" de EU. "We moeten nu proberen, omdat we geen andere kans zullen krijgen om het goed te doen", aldus nog Johnson.

De discussie over de grens met Noord-Ierland heeft volgens Johnson te veel tijd gevraagd. Technische oplossingen voor grenscontroles zouden zonder verder onderzoek verworpen zijn.

Johnson volgde met zijn ontslag het voorbeeld van brexit-minister David Davis, nadat May haar brexit-plannen had afgeklopt binnen de regering. Die ontslagen maakten de regeringscrisis in Groot-Brittannië nog ernstiger. Intussen deed May toegevingen aan de achterban die pleit voor een harde brexit. Waarnemers menen dat May's brexit-visie door die toegevingen tot mislukken gedoemd is.

Gisteren nog ontsnapte ze net aan een nederlaag in het parlement. EU-gezinde conservatieve parlementsleden slaagden er, ondanks hulp van de oppositie, net niet in om een meerderheid te vinden, waarmee de regering verplicht zou zijn gesprekken op te starten over een douane-unie als er voor januari geen handelsakkoord afgesloten zou worden. Brexit staat nog altijd gepland voor 29 maart 2019.