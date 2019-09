Boris Johnson: “Niet gelogen tegen Queen over redenen opschorting parlement” LH

Bron: Belga 0 De Britse premier Boris Johnson heeft vandaag ontkend dat hij de Britse koningin heeft voorgelogen over de redenen van de opschorting van het parlement. Hij verzekerde ook dat het Verenigd Koninkrijk "klaar" zal zijn voor een vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord.

Gisteren oordeelde het Schotse Court of Session, vergelijkbaar met het hof van beroep bij ons, dat de opschorting onwettig is omdat de beslissing was gemotiveerd door “het ongepaste doel om het parlement te belemmeren”. Johnson werd er in de pers van beticht dat hij daarmee de Britse koningin had voorgelogen over de redenen van de opschorting, maar dat ontkent de premier. “Absoluut niet”, zo reageerde hij vandaag toen hij de vraag kreeg voorgeschoteld. Het Hooggerechtshof spreekt zich volgende week over de verdaging van het parlement uit.

Johnson reageerde ook op de publicatie van een overheidsrapport dat de mogelijke gevaren van een harde brexit oplijst. De documenten van de zogenaamde ‘Operation Yellowhammer’ voorspellen een rist aan verstrekkende gevolgen - zoals stijgende voedsel- en elektriciteitsprijzen, een tekort aan medicijnen, dagenlange files aan de grenzen - indien het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder akkoord over de boedelscheiding uit de EU stapt.

"Dat is het slechtst denkbare scenario waarop de ambtenaren zich moeten voorbereiden, maar ik heb onze voorbereidingen enorm versneld sinds ik premier ben", zo reageerde Johnson. "Wij proberen een akkoord te bereiken (...), maar we zullen klaar zijn indien we zonder akkoord moeten vertrekken: havens, landbouwers en alle industrieën zullen klaar zijn", verzekerde de Conservatieve premier.

Voor de socialistische oppositiepartij Labour "bevestigen de documenten de ernstige risico's van een brexit zonder akkoord", zo stelt kopstuk Keir Starmer. Volgens hem is het nu "belangrijker dan ooit" de verdaging van het parlement op te heffen en dat het parlement "alle noodzakelijke maatregelen kan nemen om een brexit zonder akkoord te blokkeren".

Op initiatief van Johnson zijn de werkzaamheden van het Britse parlement sinds deze week opgeschort tot 14 oktober. De verdaging van het parlement is niet ongewoon wanneer een nieuwe premier een nieuw beleid wil uitstippelen, maar zijn tegenstanders lezen in de timing en uitzonderlijke duur van de verdaging een poging om het parlement te muilkorven in de laatste rechte lijn naar 31 oktober.