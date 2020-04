Boris Johnson naar ziekenhuis, Queen Elizabeth spreekt Britten moed in: “We will meet again”- Van Ranst: “Gevaarlijk om nu al te praten over versoepelen van maatregelen” RL JV ADN KVE

05 april 2020

18u50

Bron: ANP, Belga, Reuters, AFP 456

• Viroloog Van Ranst waarschuwt dan ook: “Het is bijzonder gevaarlijk om nu al te praten over versoepelen maatregelen”

• De politie voert extra controles uit: wie naar zee rijdt, riskeert een boete van 250 euro.

• Wereldwijd is het aantal coronabesmettingen gestegen tot 1,2 miljoen, de dodentol bedraagt meer dan 65.000. • Voor het eerst in de coronacrisis hebben op 24 uur tijd meer patiënten met het virus de Belgische ziekenhuizen mogen verlaten dan er nieuwe patiënten zijn opgenomen. Er zijn wel opnieuw 164 corona-overlijdens gerapporteerd.



Er gelden sinds 18 maart strengere maatregelen in ons land tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze regels zijn verlengd tot en met zeker 19 april. Alle noodzakelijke info over Covid-19 vindt u in ons dossier.



