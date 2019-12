Boris Johnson na overweldigende verkiezingszege: “Land heeft pauze in brexitdebatten nodig” Redactie

13 december 2019

18u11

Bron: Belga, Reuters 0 Brexit Na zijn klinkende verkiezingsoverwinning heeft de Britse premier Boris Johnson zich voor een pauze in de brexit-debatten uitgesproken.

Na vijf weken van verkiezingscampagne heeft het land een “duurzame pauze van twisten over de brexit” nodig, zei Johnson in een verklaring voor Downing Street 10. Het is tijd “om een bladzijde om te slaan en te wonden te helen” van de discussie rond de uitstap van Groot-Brittannië uit de Europese Unie, klonk het.

In 2016 keurde 52 procent van de Britten die uitstap goed. Sindsdien is het land diep verdeeld. Johnson richtte zich in zijn verklaring onder meer tot de Britse kiezers die niet voor hem gestemd hebben, en beloofde hun vertrouwen terug te betalen.

Lees hieronder de volledige speech van Boris Johnson:

“Deze ochtend ben ik langsgegaan op Buckingham Palace en ik zal een nieuwe regering vormen.”

“Maandag zullen de parlementsleden terugkeren naar het Lagerhuis om een ​​nieuw parlement te vormen. De regeringsleden hebben een overweldigend mandaat gekregen om de brexit voor elkaar te krijgen en we zullen dit mandaat eren voor 31 januari.”

“In het licht van deze uitkomst, wil ik mij richten tot diegenen die dit mogelijk hebben gemaakt. En tot iedereen die voor het eerst voor ons heeft gestemd. Terwijl jullie potloden over het stemformulier gleden, hoorden jullie misschien de angstige stemmen van jullie ouders en grootouders in het oor fluisteren. Dank jullie voor het vertrouwen dat jullie ons en mezelf hebben toevertrouwd.”

“We zullen de klok rond werken om dat vertrouwen terug te betalen en jullie prioriteiten waar te maken met een parlement dat werkt voor jullie.”

“Vervolgens wil ik mij richten tot iedereen die niet voor ons heeft gestemd en in de Europese Unie wil blijven. Ik wil dat jullie weten dat deze nationale conservatieve regering nooit jullie warme gevoelens tegenover andere Europese landen zal negeren.”

“Want nu is het moment - precies wanneer we de EU verlaten - om die gevoelens hernieuwde uitdrukking te laten vinden terwijl we een nieuw partnerschap uitbouwen, wat een van de grote projecten voor volgend jaar is.”

“Terwijl we samenwerken met de EU, als vrienden en soevereine gelijken - om klimaatverandering en terreur te bestrijden, bouwend aan academische en wetenschappelijke samenwerking, en onze handelsrelaties - dring ik er bij iedereen op aan om sluiting te vinden en het herstelproces te laten beginnen.”

“Want ik geloof, en ik weet - want ik heb het in elke uithoek van het land gehoord - dat de grootste prioriteit van het Britse volk nu is dat we bovenal zouden focussen op de NHS (de Britse nationale gezondheidsdienst, nvrd.).”

“Dat eenvoudige en mooie idee dat het beste van ons land vertegenwoordigt, met de grootste cash boost ooit: 50.000 verpleegkundigen extra, 40 nieuwe ziekenhuizen, maar ook betere scholen en veiligere straten.”

“De komende weken en maanden zullen we voorstellen aanbrengen om dit land te hervormen. Met betere infrastructuur, beter onderwijs, betere technologie.”

“Als jullie je afvragen wat deze nieuwe regering gaat doen met deze buitengewone meerderheid, dan zeg ik jullie: we zullen ons verenigen en een niveau hoger klimmen. We zullen dit ongelofelijke Verenigd Koninkrijk samenbrengen: Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.”

“Om ons vooruit te helpen, het potentieel van het land te bevorderen, wat kansen zal opleveren in de volledige natie.”

“Na vijf weken van verkiezingscampagne verdient dit land een duurzame pauze van twisten over de brexit.”

“Ik wil dat iedereen zijn kerstvoorbereiding gelukkig en veilig voortzet, in de wetenschap dat voor deze regering van het volk het werk nu wordt opgevoerd om van 2020 een jaar maken van welvaart en groei, en een parlement te leveren dat werkt voor de mensen.”

“Heel erg bedankt en prettige kerstdagen.”