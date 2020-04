Boris Johnson moet langer in zelfisolatie wegens hoge koorts en smeekt Britten om thuis te blijven KVE

03 april 2020

15u39

Bron: Sky News, BBC 64 Boris Johnson (55) heeft in een filmpje op Twitter onthuld dat hij langer in zelfisolatie zal blijven omdat hij nog steeds lijdt aan een symptoom van het nieuwe coronavirus. Johnson ging vorige week donderdag in quarantaine in Downing Street nadat hij positief had getest. Maar na een week zelfisolatie heeft hij nog steeds hoge koorts. Hij heeft de Britten gesmeekt om dit weekend thuis te blijven ondanks het mooie weer.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Johnson twitterde zijn quarantaine van zeven dagen in zijn ambtswoning te zullen verlengen, want hij vertoont nog steeds symptomen. “Ik voel me wel beter (...) maar ik heb nog altijd een van de symptomen, ik heb nog steeds verhoogde temperatuur”, aldus de Conservatieve regeringsleider. “Daarom moet ik, in overeenstemming met het advies van de regering, mijn zelfisolatie voortzetten totdat dat symptoom verdwijnt.”

Hij riep zijn landgenoten op niet aan de verleiding toe te geven om het komende weekend buiten te komen. “Ik wil nog een belangrijk ding zeggen met het mooie weer in het achterhoofd”, klonk het. “De verleiding om naar buiten te gaan en de regels te overtreden, zal groot zijn. Maar doe dat alsjeblieft niet. Hou je aan de opgelegde maatregelen.”

“Dit land heeft een enorme inspanning geleverd, een enorm offer gebracht, en het absoluut schitterend gedaan om de verspreiding van het virus te vertragen. Laten we dat nu volhouden”, zei hij. “Blijf thuis mensen en red levens.”

Grootste dagtoename

Op een dag tijd zijn in Groot-Brittannië nog eens 684 mensen overleden ten gevolge van het nieuwe coronavirus. Het is de grootste ‘dagtoename’ tot nu toe. De dag daarvoor waren er 569 nieuwe overlijdens. Woensdag was er sprake van 563 overlijdens.

De longziekte heeft in ziekenhuizen in Groot-Brittannië al aan 3.605 mensen het leven gekost. Er zijn 173.784 mensen getest, van wie 38.168 positief.

Toespraak Queen

De Britse koningin Elizabeth II spreekt zondag om 21.00 uur Belgische tijd haar bevolking en die van het Gemenebest via de televisie toe, zo heeft de openbare omroep BBC bericht.

Het is pas de vierde televisietoespraak van Elizabeth, buiten de traditionele kersttoespraak, tijdens haar regeerperiode van 68 jaar. De vorige waren in 2002 na de dood van de koningin-moeder, voor de begrafenis van prinses Diana in 1997 en in 1991 omtrent de Golfoorlog.

Het Britse staatshoofd heeft haar koninklijke verplichtingen opgeschort en vertoeft met haar man in het domein Windsor. De toespraak is vooraf opgenomen, en ook te volgen op de radio en sociale media.

Lees ook:

Nonchalante Johnson nu ook zelf besmet (+)

Prins Charles praat voor het eerst na genezing van coronavirus: “Laten we proberen met hoop te leven”