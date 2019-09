Exclusief voor abonnees Boris Johnson krijgt schandaal bovenop zijn brexitperikelen Britse premier zou in zijn tijd als burgemeester overheidsgeld naar intieme vriendin hebben doorgesluisd Guy Van Vlierden

23 september 2019

16u50 0 Boris Johnson heeft er nog een kopzorg bij — naast de vraag hoe hij zijn land van Europa losgescheurd krijgt. De krant The Times heeft immers onthuld hoe hij als Londens burgemeester geld en gunsten toeschoof aan een onderneemster met wie hij meer dan bevriend zou zijn geweest.

Jennifer Arcuri (34) stamt uit Californië, waar ze als prille twintiger aan de bak probeerde te geraken in de showbusiness. Maar veel verder dan een handvol rollen in al lang vergeten B-films en wat modellenwerk kwam ze daar niet. Na een tussenstop als manager van een sushi-restaurant in Morro Bay — een kustplaats die haar grootste faam te danken heeft aan het feit dat de Nemo-sequel ‘Finding Dory’ zich daar afgespeeld zou hebben — verkaste ze in 2011 dan maar naar Engeland.

