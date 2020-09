Boris Johnson kondigt strengere coronamaatregelen aan voor zijn land: “We moeten nu actie ondernemen” ADN

22 september 2020

13u59 0 De Britse premier Boris Johnson heeft dinsdag nieuwe maatregelen aangekondigd om de zich snel versnellende tweede golf van het coronavirus in zijn land te stoppen. Sinds 14 uur spreekt hij het parlement toe, waarin hij onder meer al liet verstaan dat cafés en restaurants eerder zullen moeten sluiten. Daarnaast wordt thuiswerk opnieuw sterk aangemoedigd en wordt de mondmaskerplicht uitgebreid. In dit artikel en in onderstaande livestream kan u alles live volgen.



De nieuwe regels komen nadat de belangrijkste wetenschappelijke adviseur van het land, Patrick Vallance, had gewaarschuwd dat het Verenigd Koninkrijk volgende maand elke dag te maken zou kunnen krijgen met 50.000 nieuwe coronavirusinfecties als het geen maatregelen neemt. Het land meldde de afgelopen dagen dagelijks tussen 3.500 en 4.000 nieuwe gevallen.



“Op dit moment denken we dat de epidemie ongeveer elke zeven dagen verdubbelt”, zei Vallance. Hij waarschuwde dat het land medio november met 200 doden per dag te maken zou kunnen krijgen als het geen actie onderneemt.

‘Gevaarlijk keerpunt bereikt’

En dus is het inderdaad tijd voor actie, aldus Brits premier Boris Johnson. “We hebben een gevaarlijk keerpunt bereikt en moeten handelen naar de stijgende Covid-19-gevallen”, verklaarde hij dinsdagmiddag in het parlement.



Hij waarschuwde meteen voor meer beperkingen als de maatregelen die hij nu aankondigt niet werken. “Ik moet benadrukken dat als onze acties er niet in slagen het reproductiegetal naar beneden te brengen, we het recht reserveren om grotere vuurkracht in te zetten met nog veel zwaardere restricties.”

Nieuwe maatregelen

Johnson ging daarna over tot de onthulling van een nieuw pakket strengere maatregelen voor het Verenigd Koninkrijk. De premier betoogde dat hij daarbij een “balans wil vinden” tussen het terugdringen van het aantal besmettingen en het laten draaien van het economische leven.

Johnson begon de uiteenzetting van de beperkingen met een oproep aan de Britten om weer zoveel mogelijk van thuis te werken als dat mogelijk is. Die oproep komt er slechts weken nadat de Britten werden aangemoedigd om opnieuw meer naar het kantoor te gaan. Bars en restaurants zullen daarnaast vroeger moeten sluiten: alle zaken moeten vanaf donderdag dicht om 22 uur en mogen enkel aan tafel serveren. Mondneusmaskers worden op meer plekken in Groot-Brittannië verplicht. Verder zullen de Britse sportstadions het nog wat langer zonder het gebrul van supporters moeten doen.

Scholen en universiteiten blijven sowieso open. Zaken en ondernemingen die de regels niet correct toepassen, zullen streng beboet worden. Er zal ook een nog strengere handhaving komen voor al wie de regels niet volgt.

‘Mogelijk zes maanden lang’

De premier zei dat de nieuwe beperkingen mogelijk zes maanden lang van kracht kunnen zijn, al zullen verbeteringen in de R-waarde en het aantal ziekenhuisopnames mogelijk kunnen leiden tot het ‘heroverwegen’ van de plannen. Hij zei ook dat de testcapaciteit nog fel uitgebreid zal worden.

Johnson benadrukte dat hij niet opnieuw naar een volledige lockdown wil evolueren. “We zullen niet luisteren naar zij die zeggen dat je het virus gewoon moet laten gaan, noch naar zij die een permanente lockdown lijken door te willen duwen”, sprak Johnson. “We nemen cruciale en gepaste stappen om mensenlevens te redden en ook jobs te beschermen.”

