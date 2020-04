Boris Johnson kondigt heropstart van economie aan: “We hebben de piek van de ziekte gehad" AW

30 april 2020

20u29

Bron: ANP 1 Volgens de Britse premier Boris Johnson is zijn land over de piek van de coronacrisis heen. Hij zei dat tijdens zijn eerste persconferentie sinds zijn eigen besmetting met het virus. De Britse premier kondigde meteen aan komende week met een uitgebreid plan te komen om de economie weer op gang brengen na de lockdown.

"Ik kan vandaag voor het eerst bevestigen dat we de piek van de ziekte gehad hebben", aldus Johnson. "We zijn voorbij de piek en zitten in een dalende trend, en we hebben veel redenen om hoopvol te zijn op langere termijn.”

De Britse premier verklaarde dat zijn land de juiste maatregelen heeft genomen om het virus aan te pakken. "Ik denk zeker dat we globaal gesproken kunnen zeggen dat we het juiste hebben gedaan", aldus Johnson. Eerder was er veel kritiek op de Britse regering omdat er te laat zou zijn ingegrepen.



Johnson maakte ook bekend dat het dodental inmiddels is gestegen tot 26.771. Het aantal doden steeg daarmee met 674 sinds de laatste rapportering.

