Boris Johnson is opnieuw vader geworden

29 april 2020

11u13

Bron: sky news, anp 4 De Britse premier Boris Johnson (55) en zijn verloofde Carrie Symonds (32) hebben vandaag de geboorte aangekondigd van hun zoontje. Dat melden Britse media.

“Zowel moeder als baby zijn gezond”, aldus een woordvoerster van Downing Street. “De premier en mevrouw Symonds willen het medische team bedanken.” Het echtpaar kondigde eind februari aan dat Symonds in blijde verwachting was van hun eerste kindje samen. De naam van de pasgeboren jongen is nog niet bekend.

Het koppel leerde elkaar kennen in 2010, toen Symonds deel uitmaakte van Johnsons campagneteam voor zijn herverkiezing als burgemeester van Londen. Symonds en Johnson vormen officieel een koppel sinds september 2018, kort nadat de Britse premier bekendmaakte dat hij ging scheiden van zijn tweede vrouw, de advocate Marina Wheeler, met wie hij 25 jaar getrouwd was en vier kinderen heeft.

Johnson ging maandag opnieuw aan het werk, een kleine maand nadat hij op intensieve zorg belandde door het coronavirus.

