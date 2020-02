Boris Johnson herschikt regering: wie moet vrezen voor zijn postje? SVM

11 februari 2020

15u27

Bron: Belga 0 De Britse premier Boris Johnson neemt zijn kabinet deze week grondig onder handen. Volgens zijn woordvoerder maakt hij overmorgen bekend welke ministers verdwijnen of van portefeuille veranderen en wie de ploeg komt vervoegen.

De herschikking van de Britse regering hangt al een tijdje in de lucht, maar Johnson wilde na de verkiezingen van midden december -die hij erg overtuigend won- eerst alles op alles zetten om de brexit tot een goed einde te brengen. Nu die achter de rug is, wil hij werk maken van de wijzigingen in zijn kabinet.

Volgens zijn woordvoerder stelt Johnson overmorgen zijn nieuwe ploeg voor. De Britse media raken al weken niet uitgepraat over welke ministers in de gevarenzone zouden zitten. Daar speelt Dominic Cummings, de invloedrijke topadviseur van Boris Johnson, een grote rol in. Hij gooide eind vorige week al olie op het vuur door tijdens een bijeenkomst met topadviseurs van de ministers te zeggen dat hij “de week erop maar de helft van de aanwezigen terug zou zien”.

Ministers van Financiën en Justitie

Voor zwaargewichten Priti Patel en Dominic Raab, respectievelijk de ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, ziet het er goed uit. De positie van minister van Financiën Sajid Javid lijkt echter minder zeker. Cummings en Javid zijn al lang in een strijd om het oor van Boris Johnson verwikkeld. Dat Johnson Javid effectief de laan uitstuurt, lijkt onwaarschijnlijk vermits hij nog maar zes maanden geleden door Johnson zelf werd aangesteld. Maar dat weerhoudt Britse media er niet van volop te speculeren.

Ook Jacob Rees-Mogg moet naar verluidt vrezen voor zijn positie. Rees-Mogg vertegenwoordigt de Britse regering in het Lagerhuis en kreeg vorig jaar een storm van kritiek over zich heen nadat hij zich neerbuigend had uitgelaten over de slachtoffers van de Grenfell-brand in Londen. Hij suggereerde dat mensen "met gezond verstand" het brandende gebouw meteen zouden verlaten hebben, in plaats van de komst van de brandweer af te wachten. Bij de brand in de Grenfell-toren in juni 2017 vielen meer dan 70 doden.

Tot slot is ook de positie van minister van Justitie Geoffrey Cox twijfelachtig. Cox werkt Downing Street al maanden danig op de zenuwen omdat hij niet altijd de partijlijn volgt.