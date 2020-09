Exclusief voor abonnees

Boris Johnson heeft financiële zorgen, ondanks premiersalaris van 150.000 euro

Patrick van IJzendoorn

21 september 2020

13u00

Bron: de Volkskrant

0

Zijn fractie mort, zijn vrienden in de media keren zich tegen hem en zijn adviseurs pleiten, in paniek geraakt door het stijgende aantal coronabesmettingen, voor een nieuwe lockdown. Boris Johnson beleeft zware tijden en daar zouden persoonlijke sores bij zijn gekomen. The Times wist te melden dat de Britse premier financiële zorgen heeft.