Boris Johnson haalt zwaar uit in column: "Vrouwen in boerka zien eruit als bankovervallers of brievenbussen" AV

06 augustus 2018

17u52

Bron: Daily Mail 0 Boris Johnson maakte vandaag furore door te verklaren dat vrouwen die een boerka of nikab dragen, eruit zien als 'bankovervallers' en 'brievenbussen'. Dat pende de voormalige minister van Buitenlandse Zaken neer in zijn krantencolumn in The Daily Telegraph als respons op het nikab-incident in Denemarken.

Een week na zijn ontslag uit de Britse regering, ging gewezen minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson opnieuw aan de slag als columnist voor de eurokritische krant The Daily Telegraph.

In de column die vandaag verscheen, schreef hij de harde woorden neer. Johnson wilde duidelijk maken dat een hoofddoek, boerka of nikab 'onderdrukkend' is voor vrouwen. Daarbij haalde hij ook uit naar regimes over de hele wereld waar de vrouw onderdrukt wordt door de man en verplicht wordt om een hoofddoek te dragen.

"Als een studente naar school of de universiteit gaat en ze ziet eruit als een bankovervaller: diegene die de autoriteit bezit, zou een open conversatie moeten aangaan met de persoon in kwestie en vragen waarom ze die hoofddoek draagt en of ze hem kan afnemen.", voegt Johnson nog toe.

De ex-minister van Buitenlandse Zaken benadrukte ook dat hij het niet eens is met het besluit van Denemarken om de boerka en nikab te verbieden. Hij waarschuwt het land dan ook voor opflakkeringen van radicalisme. Hij raadt de regeringsleiders van Groot-Brittannië aan om vooral geen totaalverbod op hoofddoeken uit te vaardigen.

Johnsons woorden verschenen daags nadat een 28-jarige vrouw uit Denemarken een boete kreeg omdat ze na een politiebevel weigerde haar nikab uit te trekken. Die boete kwam er op grond van nieuwe wetten in Denemarken die het dragen van een volledige sluier in de publieke ruimte verbieden.

"Donald Trump uit de één euro-shop"

Johnsons uitspraken maakten heel wat commentaar los bij Britse politici. Labour-parlementslid David Lammy noemde de man een "pound-shop Donald Trump" of een "Donald Trump uit de één euro-shop". Lammy waarschuwt nog dat Johnson zélf de vlammen van islamofobie aanwakkert.

Ex-minister van Buitenlandse Zaken

In juli 2016 werd Johnson tot minister van Buitenlandse Zaken benoemd in de nasleep van het Brexit-referendum toen de eerste regering-May gevormd werd. Hij zette toen onmiddellijk een punt achter zijn job als columnist bij The Daily Telegraph omdat de combinatie van beide functies als “ongepast” werd beschouwd. Tijdens zijn twee jaar durende ministerschap schreef hij af en toe nog kritische opiniestukken voor de krant. Daarin bleef hij aandringen op een 'harde' Brexit.