Boris Johnson haalt weer uit naar Theresa May: "Haar brexitplan is een democratische ramp" Redactie

28 september 2018

07u16

Bron: Belga 0 In een column in de krant The Daily Telegraph heeft de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson weer uitgehaald naar premier Theresa May. De nieuwe aanval komt er twee dagen voor een congres van de Conservatieve Partij waarop zal blijken hoe sterk May nog staat binnen haar door de brexit verdeelde partij.

In zijn tekst van maar liefst 4.500 woorden fileert Johnson nogmaals het plan van May voor het Britse vertrek uit de Europese Unie. Dat zogenaamde "Chequers-plan" is volgens de voormalige burgemeester van Londen te gematigd en was ook de reden waarom hij in juli opstapte als minister.

Het Chequers-plan is "een morele en intellectuele vernedering" en een "democratische ramp", zegt Johnson vrijdag in The Daily Telegraph. De regering vertoont in de onderhandelingen met de EU daarnaast een "opvoering zonder ruggengraat". "Er heeft een collectief falen van de regering plaatsgevonden om aan het mandaat van het volk te voldoen."

Harde brexit

De zoveelste aanval van Johnson verhoogt de druk op May in de aanloop van het partijcongres van de Tories. Daar zal de premier zich moeten verdedigen tegen de kritiek van eigen partijleden die graag een harde brexit willen. Ook moet blijken hoeveel steun Boris Johnson nog geniet.

De oud-minister stelt zelf een brexitakkoord voor dat gelijkaardig is aan het pas afgesloten handelsverdrag van het Verenigd Koninkrijk met Canada. Zijn plan zou volgens hem niet gepaard gaan met een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland, een van de grootste knelpunten in de onderhandelingen.