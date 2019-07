Boris Johnson gewaarschuwd: “No deal-brexit kan eenheid Verenigd Koninkrijk in gevaar brengen” IB

07 juli 2019

05u15

Bron: The Guardian, The Observer 0 Een no deal-brexit kan verwoestende gevolgen hebben voor de eenheid van het Verenigd Koninkrijk. Die niet mis te verstane boodschap heeft de Britse staatssecretaris voor Schotland David Mundell aan Boris Johnson, de verwachte volgende premier van het Verenigd Koninkrijk, gegeven.

Volgens Mundell zal de Schotse premier Nicola Sturgeon niet aarzelen op onafhankelijkheid aan te sturen indien het Verenigd Koninkrijk eind oktober zonder deal de EU zal verlaten.

“Schotland heeft een premier wier enige prioriteit het nastreven van onafhankelijkheid is”, schrijft hij in de Observer. “Ze doet zich voor als een verdediger van devolutie (de overheveling van macht van een centrale overheid van een soevereine staat naar een onderliggend subnationaal bestuursniveau., red.) maar wil die eigenlijk verwoesten. Ze ziet de problemen rond het verlaten van de EU bijna goedkeurend aan. En het is gemakkelijk om te zien waarom”, schrijft hij.

“Een moeilijke no deal-brexit zal niet alleen onze economie beschadigen, het zal ook de nationalistische roep aanwakkeren dat het Verenigd Koninkrijk geen oog heeft voor de Schotse behoeften. De nieuwe premier staat voor enorme uitdagingen en de toekomst van het Verenigd Koninkrijk staat hoog op die lijst.”

Johnson voorop in peilingen

Zowel Boris Johnson als Buitenlandminister Jeremy Hunt zijn nog in de race om de volgende leider van het VK te worden. Beiden hebben aangegeven een no deal-brexit te steunen als dat nodig is, maar het ziet er naar uit dat Johnson, die voorop ligt in de peilingen, de race gaat winnen.

De circa 160.000 leden van de Conservatieve Partij stemmen deze maand per post over de opvolging van Theresa May als partijleider en eerste minister van ruim 65 miljoen Britten. Het resultaat van die stemming zou op 23 juli bekend gemaakt worden.

Macht inperken

Bezorgde Conservatieven zouden achter de schermen al bezig zijn met het inperken van de macht die de oud-burgemeester van Londen als premier zou hebben. Zo wordt aan een wet gewerkt die moet voorkomen dat de toekomstige premier het parlement buiten spel kan zetten bij de finale beslissing over de brexit.

Het parlement stemde de deal die de huidige premier Theresa May met Brussel had onderhandeld tot drie keer toe weg.