Boris Johnson: “Geen brexit-uitstel, geen nieuwe verkiezingen” redactie

02 september 2019

18u54

Bron: ANP, Belga 0 Brexit De Britse premier Boris Johnson heeft tegengesproken dat hij verkiezingen wil uitroepen als een motie tegen een no-deal brexit wordt aangenomen. “Ik wil geen verkiezingen, niemand wil verkiezingen. We willen op 31 oktober uit de Europese Unie”, zei de premier zonet in een korte toespraak voor zijn ambtswoning Downing Street 10.

Johnson denkt dat bij de EU-top op 17 oktober een nieuwe brexit-deal kan worden gesloten. “Zij weten wat wij willen, dat was eerder niet altijd het geval”, zegt de premier over de Europese leiders. “Maar we gaan hoe dan ook 31 oktober uit de EU.”

“We moeten onze vrienden in Brussel nu tonen dat we verenigd zijn. De parlementsleden zouden moeten stemmen tegen het nutteloze uitstel van Corbyn (Labour-leider Jeremy Corbyn, red). Er bestaan geen omstandigheden waaronder ik Brussel om uitstel zou vragen”, klonk het nog.”



Meerdere parlementsleden willen morgen een motie in stemming brengen die een no-deal brexit moet voorkomen. Johnson hoopt dat de motie wordt weggestemd, zodat ook nieuw uitstel van de brexit van tafel gaat. “Als de motie wordt aangenomen, slaan ze de poten onder onze onderhandelingspositie weg.”

De toespraak werd net niet overstemd door anti-brexitbetogers die buiten de beveiligde zone stonden te demonstreren.