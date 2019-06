Boris Johnson en vriendin kijken elkaar liefdevol in de ogen op ‘eerste foto’ sinds hevige ruzie, maar is beeld pr-stunt? LH

25 juni 2019

15u40

Bron: The Guardian 0 Deze ochtend sierde een romantische foto van Boris Johnson, een van de twee kandidaten voor het premierschap van Groot-Brittannië, en zijn vriendin Carrie Symonds de voorpagina’s van enkele Britse kranten. Het zou de eerste foto zijn sinds de twee in de nacht van donderdag op vrijdag een hevige ruzie hebben gehad. Britse media berichtten daarover afgelopen weekend uitgebreid. Boris Johnson weigerde vandaag tijdens een interview met radiostation LBC te zeggen wanneer de foto genomen werd.

Enkele buren van Johnson belden vrijdagochtend de politie vanwege luid geschreeuw en het geluid van brekend servies vanuit het appartement in het zuiden van Londen dat de kandidaat-premier deelt met zijn vriendin Carrie Symonds. De twee hadden schijnbaar een hevige ruzie. Een van de buren van het stel vertelde tegen de Britse krant The Guardian dat ze een vrouw hard hoorden schreeuwen, gevolgd door knallen en gebons. Op een gegeven moment konden ze Symonds tegen Johnson horen roepen “ga van me af’’ en “ga mijn flat uit’’. De buren hadden ook opnamen gemaakt van de ruzie en deze doorgespeeld naar The Guardian, die ook wel als anti-Johnson bekendstaat.

“Gevaar voor nationale veiligheid”

Alle Britse kranten en zeker de tabloids openden zaterdagochtend groot met de gebeurtenis. Johnsons rivaal Jeremy Hunt noemde het turbulente liefdesleven van de politicus zelfs een gevaar voor de nationale veiligheid. Zaterdag, tijdens het eerste debat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij, wilde Johnson geen antwoord geven op vragen over de hevige ruzie.



Op de foto, waarover nu gespeculeerd wordt, is te zien hoe Johnson en Symonds in de tuin van een pub elkaar liefdevol in de ogen kijken. De foto’s verschenen gisteren al in enkele kranten en waren deze ochtend te zien op de voorpagina’s van Daily Mirror, The Daily Telegraph en Daily Mail. The Guardian wijst op het feit dat de foto verspreid werd zonder enige informatie over waar, wanneer en door wie het beeld werd genomen. Vermoedt wordt dat de foto door het campagneteam van Johnson werd verspreid als PR-stunt.

Johnson zei in het interview met LBC dat hij begreep waarom de gebeurtenissen media-aandacht kregen. “Dat accepteer en begrijp ik. Kranten en andere media mogen natuurlijk schrijven en speculeren waarover ze willen”, zei hij. Johnson weigerde wel om te zeggen hoe of waarom de foto’s van hem en Symonds de pers hadden bereikt en probeerde verschillende keren om het onderwerp te veranderen.

Op de vraag van radiopresentator Nick Ferrari of hij wist dat de foto zou verspreid worden, antwoordde hij: “Er verschijnen van tijd tot tijd allerlei foto’s van mij op het internet. Het is volledig aan kranten om te beslissen wat ze willen drukken.” Johnson weigerde ook te zeggen wanneer de foto werd genomen. “Het is geen staatsgeheim; het is toevallig iets waarop ik niet verder wil ingaan.” Een verbijsterde presentator herhaalde zijn vraag en de vaststelling dat Johnson niet wou zeggen wanneer de foto genomen werd. “Waarom zou ik”, wierp Johnson terug.

Johnson antwoordde ook niet toen de presentator hem wees op het feit dat het een “behoorlijk oude foto” is. Volgens de interviewer is Johnsons haar op de veelbesproken foto langer dan op dit moment. Een geïrriteerde Johnson tot slot nog: “Deze conversatie gaat verder dan satire.”