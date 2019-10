Boris Johnson doet vandaag ‘finaal bod’ aan EU IB

02 oktober 2019

02u18

Bron: Reuters, The Guardian, Belga 0 De Britse premier Boris Johnson zal vandaag een "finaal aanbod" doen aan de Europese Unie voor het sluiten van een nieuwe brexit-overeenkomst. Volgens Johnsons kabinet gaat het om een “eerlijk en redelijk bod”.

"Als Brussel geen dialoog over dit aanbod aangaat, zal deze regering stoppen met onderhandelen totdat we de EU verlaten", luidde het in een verklaring.

Johnson zal zijn formele voorstellen onthullen in zijn slotrede op het conservatieve congres in Manchester in het noordwesten van Engeland, maar vanavond lekten zijn plannen (deels) al uit in de Britse media.

“Noord-Ierland speciale band met EU tot 2025”

Zo meldt de Britse krant The Daily Telegraph dat volgens Johnsons nieuwe plan Noord-Ierland tot 2025 een speciale band met de EU zal blijven houden. Grote delen van Noord-Ierland zullen tot 2025 in de Europese eenheidsmarkt blijven, maar de provincie zal wel samen met de rest van het Verenigd Koninkrijk de Europese douane-unie verlaten. Nadien zou de Noord-Ierse regering moeten besluiten of ze voortaan de Britse of de Europese regelgeving volgt.

De Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) zou grotendeels tevreden zijn met Johnsons voorstel. Dat meldt The Guardian, die daaraan toevoegt dat partijleider Arlene Foster de plannen steunt. De Ierse Buitenlandminister Simon Coveney heeft echter al aangegeven de plannen “zorgwekkend” te vinden. “We hebben nog niets gezien. Als wat we in de media horen waar is, dan lijkt dat geen basis te vormen voor een deal, dat is zeker", zei hij op de Ierse televisie.

Deadline 31 oktober

De Britse premier Boris Johnson zei onlangs nog dat hij vasthoudt aan de huidige brexitdeadline van 31 oktober. Vorige week zei hij nog tegen partijgenoten dat hij ervan overtuigd is een deal rond te kunnen krijgen, maar dat het Verenigd Koninkrijk anders gewoon uit de EU stapt. Volgens de Britse krant The Times wil Johnson aan de EU vragen om langer uitstel van de brexit bij voorbaat te blokkeren.