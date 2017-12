Boris Johnson clasht met Russen: "Relatie met Westen is lang niet zó slecht geweest" FT

Boris Johnson, Brits minister van Buitenlandse Zaken, is vandaag in Moskou. "De Russen proberen de westerse staten en ook Oekraïne te destabiliseren", z egt de controversiële Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, bij zijn bezoek aan Moskou. "De relaties zijn sinds de Koude Oorlog nog nooit zo slecht geweest." Zijn Russische collega Sergej Lavrov sneert terug.

Boris Johnson is de eerste Britse buitenlandminister in vijf jaar die de Russische hoofdstad aandoet. Op het moment dat hij in Moskou landde voor gesprekken met zijn Russische collega Sergej Lavrov, uitte Johnson de beschuldigingen aan het adres van Rusland via een communiqué. Ondanks dat hij negatief staat tegenover de leiders van het land, vindt de minister het toch belangrijk "en vitaal" om met de Russen te praten. "De gevolgen van slechte communicatie of elkaar verkeerd begrijpen zijn ernstig", zei hij nog.

Vorige maand had de Britse premier, Theresa May, Rusland ervan beschuldigd een campagne van cyberspionage te voeren. De Russen zouden zich toen ook bemoeid hebben met de verkiezingen, klonk het. Met Polen tekende May donderdag nog een akkoord om weerwerk te bieden aan wat zij de "Russische desinformatie in Oost-Europa" noemt.



Lavrov bevestigde, voorafgaand aan het overleg, dat de bilaterale relaties op een laag pitje staan, "maar dat ligt niet aan ons". Op het persmoment zelf trok hij scherper van leer tegen "eerder op beledigende wijze geformuleerde" Britse aantijgingen. "We worden ervan beschuldigd een misdadig regime in Syrië te steunen, dat we agressief zijn, bezetters en dat we buitenlands grondgebied annexeren", stelde de Russische minister. "We hebben de Britten altijd vriendelijk verzocht om de concrete feiten te bekijken en de Russische standpunten die er toe doen." En nog: "Ik kan me eerlijk gezegd geen acties van Rusland herinneren die agressief en bedreigend zouden zijn voor het Verenigd Koninkrijk."