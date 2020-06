Boris Johnson: “Britten zijn dikker dan meeste Europeanen” HR

29 juni 2020

10u55

Bron: ANP 2 De Britse premier Boris Johnson erkent dat overgewicht onder Britten vaker voorkomt dan bij andere Europeanen. Johnson zei maandag in een radio-interview dat hij vindt dat er iets moet worden gedaan aan de obesitas in het Verenigd Koninkrijk.

“Ik heb altijd een erg tolerante kijk gehad op overgewicht”, zei de premier, “maar als je naar de statistieken kijkt en naar de druk op de zorg, ben ik bang dat we aanzienlijk dikker zijn dan mensen in andere Europese landen, behalve dan de Maltezen om een of andere reden.”

Johnson voegde toe dat hij de obesitas onder Britten een reëel probleem vindt. “Iedereen weet dat dit lastig is, maar ik denk dat we dit moeten benoemen.”



Zelf zegt de premier flink te zijn afgevallen nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. Johnson, die bekendstaat om zijn soms excentrieke optredens, zei zondag in een interview met de krant Mail on Sunday dat hij zich inmiddels zo fit als een hoentje voelt, en drukte zich een aantal keer op om dat te bewijzen.