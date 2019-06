Boris Johnson brabbelt erop los in opgemerkt interview: “Wat ik doe om te ontspannen? Ik maak bussen” TT

27 juni 2019

10u42

Bron: Reuters 0 Hij kreeg de afgelopen weken her en der kritiek te horen dat hij te afwezig was in het publieke debat om wie de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk mag worden. Maar met een nu al legendarisch al dan niet bewust klungelig antwoord op een eenvoudige vraag, staat Boris Johnson opnieuw in het middelpunt in de campagne en lijkt de kwestie over de ruzie met zijn vriendin alweer vergeven en vergeten.

WATCH: "What do you do to relax?"

Boris Johnson: "I make things. I make models of buses." @talkRADIO pic.twitter.com/azQ35cpxDc Ross Kempsell(@ rosskempsell) link

Het was TalkRadio-interviewer Ross Kempsell die Johnson de op het eerste zicht eenvoudige vraag stelde: wat doet een kandidaat-premier als u zoal in zijn vrije tijd, wat zijn uw passies? Wat volgde was in elk geval geen voorgekauwd antwoord in het genre ‘Ik lees boeken’ of ‘Ik tuinier graag’, maar wel een bijeengeharkte uitleg over hoe de 55-jarige Conservatieve politicus “graag bussen maakt”.

“Ik hou van schilderen, of ik maak dingen. Ik maak... Ik heb dit ding waarbij ik modellen maak van ... Ik maak bussen. Ik maak modellen van bussen”, klonk het druk gesticulerend en nadenkend alsof het een filosofische kwestie betrof. “Wat ik doe is, ik neem oude houten kratten, en die beschilder ik. Stel dat het een krat was waar twee wijnflessen in zaten, en dan heb je een ‘scheidingsding’, en daar maak ik bussen van en ik zet er passagiers in. Wil je dit echt weten? Ik schilder de passagiers die zich vermaken op zo’n fantastische bus.”

Kempsell plaatste Johnsons antwoord op Twitter, waar het fragment al bijna 4 miljoen keer werd bekeken. Op sociale media woedt nu vooral de vraag of Johnson met opzet zo’n antwoord gaf om de aandacht af te leiden van zijn liefdesperikelen en de inhoudelijke kritiek op zijn brexitplannen.

De oud-burgemeester van Londen heeft in elk geval wel zijn geschiedenis met bussen. Zo liet hij in de hoofdstad een nieuwe vloot iconische rode dubbeldekkers rondrijden. En tijdens de campagne voor het brexitreferendum in 2016 toerde hij rond met een grote dubbeldekker met daarop de slogan dat het maar eens gedaan moest zijn met elke week 350 miljoen pond naar de EU te sturen, en dat dat geld beter gebruikt kon worden voor de Britse gezondheidszorg. Een claim die het Leave-kamp een dag na het referendum overigens alweer moest intrekken.