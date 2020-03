Exclusief voor abonnees

Boris Johnson blijft een kleine Trump: Britse lockdown komt mogelijk te laat om ramp af te wenden

Guy Van Vlierden

24 maart 2020

19u59

0

Boris Johnson blijft ook in coronatijden een doorslagje van Donald Trump. Ook hij wou lang niet weten van doortastende maatregelen — en vrijdag liet hij nog verstaan dat hij zijn 77-jarige moeder zou blijven bezoeken. Maar nu de sterfte in zijn land sneller dan in Italië gaat, heeft hij toch tot een lockdown besloten.