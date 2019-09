Boris Johnson blijft aan de leiding in polls ondanks nederlagen jv

10 september 2019

13u48

Bron: The Guardian, Telegraph, Sky News 0 De Britse premier Boris Johnson leidt nog altijd in de peilingen, ondanks zijn recente politieke nederlagen. Daar had hij er eind vorige week al de zwaarste van opgelopen, toen de enquêtes werden afgenomen. The Guardian voegt er wel aan toe: “Niemand weet hoe groot zijn voorsprong precies is”.

Vorige week was ongetwijfeld een van de turbulentste in de carrière van Boris Johnson. De Britse premier leed pijnlijke nederlagen in het Lagerhuis en verloor zelfs de steun van zijn eigen broer, Jo. Hij kreeg ook kritiek omdat hij 21 rebellerende Tories de bons gaf. In die omstandigheden behielden de Conservatieven toch hun voorsprong op Jeremy Corbyns partij Labour, met iets tussen de drie en veertien procentpunten. Het volk lijkt de harde positie van Johnson in de brexitsaga te steunen. In de poll van Opinium haalt de Conservative Party 35 procent, de Labour Party 25 procent en de Liberal Democrats 17 procent. De Brexit Party van Nigel Farage daalt naar nog 13 procent.

Peilingen worden vandaag meestal met een stevige korrel zout genomen, zeker nadat nauwelijks een poll in 2016 had voorspeld dat Donald Trump de nieuwe Amerikaanse president zou worden, noch dat de Britten een paar maanden eerder hun land uit de EU zouden stemmen. Bovendien lijkt de publieke opinie vandaag heel wispelturig, schrijft The Guardian. Toch blijven polls een waardevol instrument, dat het politieke denken beïnvloedt en een richting aangeeft van de publieke opinie.

Dat Johnson op kop blijft, verklaart waarom hij samen met een boel partijgenoten zo graag verkiezingen wil. Gemiddeld liggen de Conservatieven negen procentpunten voor op Labour in de peilingen. Dat maakt die laatste partij zenuwachtig. Zij ziet de verkiezingen dan ook liever verschoven naar een datum na 31 oktober - in principe brexit day - in de hoop dat Johnson tegen dan erg verzwakt is.

Downing Street liet overigens zelf een peiling uitvoeren, zo zei Jason Stein, een medewerker van ex-minister Amber Rudd. Daaruit bleek dat de Conservatieven zouden stranden op 295 à 300 zetels, nog ver van de 326 die nodig zijn voor een meerderheid. De Conservatieven zijn er daarom ook zelf niet gerust in en beseffen dat Johnson niet zomaar gewonnen spel zou hebben, als er morgen gekozen moet worden. “Maar paniek is er zeker niet”, aldus Stein.