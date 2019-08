Boris Johnson: “Betalen EU niet nodig bij no deal” ADN

25 augustus 2019

14u17

Bron: ANP 14 De Britse premier Boris Johnson vindt dat zijn land wettelijk niet verplicht is om alle vertrekkosten te betalen aan de Europese Unie als er op 31 oktober geen akkoord is tussen Londen en Brussel over de brexit. Johnson zei dat vandaag tegen de Britse zender Sky News.

Het Verenigd Koninkrijk is een aantal financiële verplichtingen aangegaan tijdens het lidmaatschap van de Europese Unie. Londen moet daarom bij een brexit 'uitstapkosten' betalen. Het gaat naar schatting om ongeveer 39 miljard pond (ongeveer 42 miljard euro).



Bij een no deal wil Johnson slechts een klein deel van dat geld betalen. De premier zei tegen Sky News niet hoeveel geld hij dan op tafel wil leggen, maar volgens The Sunday Times wil hij hooguit 9 miljard pond betalen.