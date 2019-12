Boris Johnson benadrukt belang van eenheid binnen NAVO, zelfs na brexit AW

04 december 2019

14u35

Bron: Belga 0 De Britse premier Boris Johnson heeft tijdens een korte toespraak het belang van eenheid binnen de NAVO beklemtoond. "Niemand zal de hoop koesteren ons te kunnen verslaan zolang we blijven samenwerken", deelde hij mee. Johnson benadrukte verder dat zijn land, dat binnenkort uit de EU wil stappen, wel stevig gehecht blijft aan de NAVO-engagementen.

De leiders van de 29 NAVO-lidstaten zijn vandaag samengekomen in Watford, vlakbij Londen, voor een "minitop". De Britse eerste minister Boris Johnson nam, als gastheer, kort het woord bij de start van de vergadering met de staatshoofden en regeringsleiders. Hij bevestigde daarbij dat het Britse engagement tegenover de NAVO nog altijd "zeer stevig" is.

Tijdens zijn toespraak verdedigde hij ook het idee van "collectieve defensie" als middel om de vrede te handhaven. "We mogen vrede niet als vanzelfsprekend beschouwen", zo zegt hij. "Het feit dat er vandaag vrede is, toont de kracht aan van het idee dat aan de kern van deze alliantie ligt. Dat niemand de hoop zal koesteren ons te kunnen verslaan zolang we blijven samenwerken. En daarom zal niemand een oorlog starten."

Johnson verwees daarbij naar het artikel 5 van het NAVO-verdrag, dat voorziet dat de lidstaten militaire solidariteit moeten tonen wanneer een ander NAVO-land wordt aangevallen. "Als de NAVO een motto heeft, dan is het wel 'één voor allen, en allen voor één'".

"De wreedheden in Londen van vrijdag tonen aan waarom het belangrijk is om samen te werken tegen terrorisme", zei hij nog in een verwijzing naar de aanslag op London Bridge.

In een controversieel interview met het blad The Economist had de Franse president Emmanuel Macron zich nog vragen gesteld bij het toepassen van artikel 5 bij een eventuele Syrische reactie op een offensief van NAVO-lidstaat Turkije. "Als het regime van Bashar al-Assad beslist om een tegenaanval op Turkije te ondernemen, gaan we ons dan engageren? ", verklaarde Macron toen.