Boris Johnson belooft nieuw hoofdstuk voor zijn land in zijn nieuwjaarstoespraak ttr

01 januari 2020

15u05

Bron: belga 2 De Britse premier Boris Johnson heeft in zijn nieuwjaarstoespraak aangekondigd dat na de geschillen over de brexit een nieuw hoofdstuk aanbreekt voor het Verenigd Koninkrijk. Het land zal op 31 januari uit de Europese Unie stappen en als "een soevereine natie vrij haar eigen koers" varen, zei Johnson.

"Laat ons, nu we 2019 vaarwel zeggen, ook afscheid nemen van de verdeeldheid, rancune en onzekerheid", aldus de regeringsleider. "Dat zal het vertrouwen van de mensen en ondernemingen herstellen en een vloed van investeringen uitlokken."

Maar niet iedereen deelt het optimisme van de Britse premier. De Europese commissaris voor Handel, Phil Hogan, waarschuwde voor een mislukking van de komende onderhandelingen over het aansluitende akkoord tussen Londen en Brussel. Een exit uit de EU zonder overeenkomst eind 2020 zou "zout in de wonde strooien" en dreigt "families, gemeenschappen en regio's te verdelen", zei de Ier aan de krant The Irish Times.

Groot-Brittannië treedt op 31 januari uit de EU. In een overgangsfase tot eind 2020, waarin zo goed als alles bij het oud blijft, onderhandelen beide zijden over een overeenkomst over de toekomstige relaties. Die tijdspanne is krap. Johnson weigert de periode tot twee jaar te verlengen, maar die weigering acht Hogan ongeloofwaardig.