Boris Johnson belooft meer geld voor gezondheidszorg bvb

04 augustus 2019

16u30

Bron: Belga 0 De Britse premier Boris Johnson belooft een bijkomende financiering voor de publieke gezondheidsdienst NHS. Dat is een van zijn campagnebeloftes in 2016 voor de brexit.

Boris Johnson beloofde 1,8 miljard pond (2 miljard euro) extra om de eerstelijnszorg te helpen. Die belofte voedt de speculatie dat Johnson zich voorbereidt op vervroegde parlementsverkiezingen.

Tijdens zijn campagne voor het brexit-referendum had hij beloofd om 350 miljoen pond, het bedrag dat volgens hem elke week naar Brussel vloeit, aan de NHS te besteden eens de Brits-Europese boedelscheiding een feit is. Wat Johnson daarbij verzweeg, is dat Londen een aanzienlijk deel van het bedrag terugkrijgt.



In een commentaarstuk in The Sunday Times onderstreept Johnson de "druk, vertragingen, afgelastingen en de duidelijke nood aan meer financiering" bij de NHS. "Daarom ben ik erg vastberaden om nu de campagnebelofte van het referendum van 2016 te realiseren: niet enkel om aan de wil van het volk tegemoet te komen, maar om de fondsen te verhogen die beschikbaar zijn voor deze buitengewone nationale instelling."

Labour, de voornaamste oppositiepartij, stelde de vraag of dat geld effectief zal worden toegekend. Zelfs als dat het geval zou zijn, maakt die financiering een decennium aan besparingen niet goed, aldus Labour. Volgens onderzoekscentrum Nuffield Trust zou de NHS 6 miljard pond nodig hebben en zijn de beloofde extra financieringen slechts een deel van wat nodig is om de belofte van Johnson te realiseren en 20 ziekenhuizen te moderniseren.