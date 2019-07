Boris Johnson belooft Ierse premier dat er geen nieuwe harde grens komt AW

30 juli 2019

15u01

Bron: Belga 0 De Britse eerste minister Boris Johnson heeft zijn Ierse ambtgenoot Leo Varadkar beloofd dat er niet opnieuw een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. Varadkar en Johnson hadden vandaag een eerste keer telefonisch contact, zes dagen nadat Johnson naar Downing Street 10 verhuisde.

De kersverse Britse premier kreeg eerder nog kritiek omdat hij zijn Ierse collega nog niet had gecontacteerd, bijna een week na zijn intrek in Downing Street 10. De Ieren zijn nochtans een belangrijke stem in het brexitdebat, niet het minst omdat de backstop - een noodoplossing die een harde grens tussen de Republiek Ierland en het Britse Noord-Ierland moet vermijden - in het middelpunt van de debatten over het echtscheidingsakkoord met de EU staat.

Goede Vrijdagakkoord

Johnson beloofde Varadkar dat er ondanks zijn weerstand tegen die backstop, geen harde grens komt tussen beide regio's. Volgens Dublin zei de Britse premier dat hij "in alle scenario's vast blijft houden aan het Goede Vrijdagakkoord en nooit fysieke controles of fysieke infrastructuur aan de grens zou toelaten", weet de Britse krant The Guardian.



Johnson herhaalde wel dat de Britten op 31 oktober hoe dan ook uit de Europese Unie stappen, en dat hij een echtscheidingsakkoord met de EU enkel zou aanvaarden als de backstop er wordt uitgehaald.



Nog volgens The Guardian heeft Varadkar benadrukt dat de backstop absoluut noodzakelijk is, “als een gevolg van de beslissingen die het Verenigd Koninkrijk heeft genomen”, dixit een woordvoerder. “Alternatieve oplossingen kunnen de backstop in de toekomst vervangen, zoals het ook in het echtscheidingsakkoord en in de politieke verklaring over de toekomstige relatie staat, maar tot dusver moeten er nog bevredigende opties geïdentificeerd en gedemonstreerd worden.” Varadkar heeft Johnson uitgenodigd voor verdere gesprekken.

Backstop

De backstop is een cruciaal onderdeel van het brexitakkoord dat Johnson’s voorganger Theresa May nog heeft onderhandeld met de EU. Het gaat om een soort vangnet om de Ierse grenskwestie tijdelijk op te lossen. Concreet moet het Verenigd Koninkrijk dan na de overgangsperiode na de brexit - tot eind 2020 dus - in de Europese douane-unie blijven tot er een alternatieve oplossing is. Harde brexiteers - onder wie ook Johnson - willen daar niet van weten, omdat ze vrezen dat het Verenigd Koninkrijk wel eens eeuwig in de douane-unie opgesloten zou kunnen zitten. Maar Brussel wil het echtscheidingsakkoord niet opnieuw onderhandelen.