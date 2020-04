Boris Johnson bedankt ziekenhuispersoneel: “Ik heb mijn leven aan hen te danken” HLA

12 april 2020

08u06

Bron: BBC 0 In een eerste publieke verklaring sinds de Britse premier Boris Johnson (55) opgenomen werd in het ziekenhuis nadat hij besmet werd met het coronavirus, bedankte Johnson het ziekenhuispersoneel.

Gisterenavond werd een kort statement verspreid in de Britse pers waarin de Britse premier Boris Johnson het personeel van het St. Thomas ziekenhuis bedankt voor de goede zorgen: “Ik kan hen niet genoeg bedanken. Ik heb mijn leven aan hen te danken”, schreef de premier. Johnson werd vorige week zondag naar het St. Thomas ziekenhuis in Londen gebracht, tien dagen nadat hij positief had getest op het nieuwe coronavirus. Afgelopen donderdag werd hij overgebracht naar de afdeling intensieve zorg, die hij na drie nachten weer mocht verlaten. Johnson herstelt op een gewone kamer verder van zijn besmetting met het coronavirus.

Wanneer Johnson het ziekenhuis mag verlaten, is niet bekend. Minister van Binnenlandse zaken Priti Patel zei gisteren op de dagelijkse persconferentie over het coronavirus dat de premier tijd nodig heeft om te rusten en te genezen. Volgens de BBC wil de administratie van Johnson niet speculeren over een mogelijke terugkeer van Johnson, maar ziet het er naar uit dat de premier “niet meteen” terug aan zijn bureau zal zitten.

