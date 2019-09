Boris Johnson-ballon steelt de show bij protest in Manchester SVM

29 september 2019

17u54

Bron: Belga 0 Boris Johnson en zijn partijgenoten zijn vandaag opgewacht door duizenden manifestanten. Een zes meter lange opblaaspop in de beeltenis van de Britse premier stal de show.

De Tories houden van vandaag tot en met woensdag hun jaarlijkse partijcongres in Manchester. Een congres in mineur deze keer: een schandaal rond de voordelen die Johnson als burgemeester van Londen aangeboden zou hebben aan een bevriende Amerikaanse zakenvrouw strooit roet in het eten. En daarnaast zijn er natuurlijk nog de aanhoudende brexitperikelen.

Op de blauwe hartjesonderbroek van de opblaaspop staat de naam 'Nigel', naar de extreemrechtse Brexit Party-politicus Nigel Farage. Zijn T-shirt is getooid met een rode bus met daarop "350m pond", een verwijzing naar de campagnebus waarmee Johnson ten tijde van het brexitreferendum door het land trok. Hij bedoelde daarmee dat het EU-lidmaatschap het Verenigd Koninkrijk elke week 350 miljoen pond (393 miljoen euro; nvdr) zou kosten, een grove overschatting. De betogers marcheerden doorheen de stad met slogans als 'gedaan met de besparingen', 'Tories buiten' en 'Nee aan Boris, ja aan Europa’.

Het partijcongres is iets kleinschaliger dan gewoonlijk. Het parlement wordt in tegenstelling tot andere jaren immers niet verdaagd. Dat is een gevolg van Johnsons eerdere beslissing om het halfrond vijf weken lang naar huis te sturen, vlak voor de brexitdatum van 31 oktober. De tactische zet werd onwettig verklaard, en dus moeten de Conservatieve parlementsleden hun tijd deze week verdelen tussen Manchester en Londen.