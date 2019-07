Boris Johnson: “Als maanlanding 50 jaar geleden kon, dan moet geregelde brexit ook lukken” LH

22 juli 2019

12u06

Bron: Belga 0 De Britse kandidaat-premier Boris Johnson blijft erbij dat een brexit mét akkoord tegen 31 oktober kan lukken. Dat schrijft hij vandaag in zijn wekelijkse column in The Telegraph. Een oplossing voor de Ierse grens - een van de grootste struikelstenen in het echtscheidingsakkoord - ligt volgens hem in de technologie. "Als ze 50 jaar geleden een computercode konden maken zodat de terugkeer naar de aarde vanop de maan zonder frictie kon verlopen, dan kunnen wij het probleem van de Ierse grens oplossen.”

Boris Johnson en minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zijn de enige twee overgebleven kandidaten om Theresa May op te volgen aan het hoofd van de Conservatieve partij en de Britse regering. De resultaten van de stemming onder de partijleden worden morgen bekendgemaakt, maar niemand twijfelt er intussen nog aan dat Johnson het haalt. De voormalige burgemeester van Londen en buitenlandminister ligt in de meeste peilingen mijlenver voor.

In een opiniestuk in de Britse krant The Telegraph licht Johnson al een tipje van de sluier. Een brexit op 31 oktober, zoals nu voorzien, is volgens hem perfect haalbaar, "mits doorzettingsvermogen en daadkracht". De flamboyante Johnson zegt dat zelfs een geregelde brexit, met een akkoord met de EU dus, moet lukken tegen die datum. Hij maakt de vergelijking met de maanlanding, die net afgelopen weekend 50 jaar geleden was. "Als ze 50 jaar geleden een computercode konden maken zodat de terugkeer naar de aarde vanop de maan zonder frictie kon verlopen, dan kunnen wij het probleem van de Ierse grens oplossen.”



Die Ierse grenskwestie draait rond het vermijden van nieuwe grenscontroles tussen de republiek Ierland en Noord-Ierland en is voor veel harde brexiteers dé doorn in het oog in het bestaande brexitakkoord dat door Theresa May is onderhandeld, omdat daarin sprake is van een noodoplossing die de Britten tijdelijk in de douane-unie met de EU houdt. Die 'backstop' zou pas geactiveerd worden als er na de overgangsperiode eind 2020 nog geen alternatief is gevonden, maar houdt volgens veel Britse politici het gevaar in dat het Verenigd Koninkrijk voor eeuwig in de Europese douane-unie gevangen zit.

“Technologische oplossingen”

Johnson ziet heil in "technologische oplossingen", die er volgens hem al voor oktober kunnen zijn. "Er is geen enkele opdracht zo simpel dat een regering die niet kan overcompliceren als ze ze niet wil uitvoeren. En er zijn weinig problemen zo complex dat de mensheid ze niet kan oplossen als er een gevoel van urgentie is", vindt hij. "Het is tijd dat het land wat van zijn doorzettingsvermogen bovenhaalt. We kunnen uit de EU stappen op 31 oktober, en ja, we hebben zeker de technologie om dat te doen. Alles wat we nodig hebben is de wil en de drive." Hoe die technologie er dan precies moet uitzien, zegt hij niet.



Boris Johnson heeft eerder al gezegd dat hij het land op 31 oktober hoe dan ook uit de EU wil, deal of geen deal, wat de meer pro-Europese vleugel binnen de partij deed steigeren. Hij kondigde ook al aan dat de backstop volledig uit het akkoord moet. Brussel blijft er al maanden op hameren dat er aan het echtscheidingsakkoord geen letter meer wijzigt.