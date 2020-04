Boris Johnson (55) heeft intensieve zorg verlaten KVDS HAA

09 april 2020

20u30

Bron: Belga, Sky News 12 De Britse premier Boris Johnson ligt niet langer op intensieve zorg. Hij wordt tijdens de volgende fase van zijn herstel nauwlettend in de gaten gehouden, zegt de woordvoerder van Johnson.



De Britse premier raakte besmet met het nieuwe coronavirus en werd afgelopen zondag met “aanhoudende symptomen” opgenomen in het St. Thomas-ziekenhuis. Maandag verslechterde zijn toestand zo erg dat hij op intensieve zorgen opgenomen moest worden. Johnson kreeg zuurstof toegediend, maar kon zelfstandig ademen en lag niet aan een beademingsapparaat.

Na drie nachten op intensieve zorgen heeft de Britse premier die dienst nu mogen verlaten. Wel krijgt hij nog verdere verzorging in het ziekenhuis. Eerder vandaag zei de minister van Cultuur Oliver Dowden al aan de BBC dat de toestand van de Britse premier “blijft verbeteren”. Ook de woordvoerder van Johnson bevestigde dat het steeds meer de goeie kant opging. “De premier maakt het goed”, klonk het.

Volgens Britse media kan het nog enkele weken duren vooraleer Johnson weer de regering kan leiden. Tot de terugkeer van Johnson wordt de premier vervangen door minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. Die zal ook de leiding opnemen van de Nationale Veiligheidsraad, die donderdag vergadert over een mogelijke verlenging van de lockdown. Cultuurminister Dowden zei aan de BBC dat het onwaarschijnlijk is dat de regels al meteen zullen veranderen, “omdat we nu pas zien dat deze strategie begint te werken”.

Britse media meldden donderdag al dat de maatregelen met drie weken worden verlengd.

Bekijk ook: Johnson begin maart: “Ik geef ook coronapatiënten een hand”



