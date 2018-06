Boris Becker houdt vol dat diplomatiek paspoort echt is Redactie

23 juni 2018

15u15

Bron: belga 0 De voormalige Duitse tennisster Boris Becker houdt vol dat hij beschikt over een echt diplomatiek paspoort van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Becker had eerder diplomatieke onschendbaarheid ingeroepen om aan het Britse gerecht te ontkomen, maar de autoriteiten in Bangui stellen dat het paspoort waarover de Duitser het heeft, vals is.

In een interview dat door de BBC werd uitgezonden, verklaarde Becker dat hij het paspoort had gekregen van de ambassadeur. "Ik heb vele keren met de president gesproken. Het was een officiële inauguratie. Ik geloof dat de documenten die ze mij geven, correct zijn."

Half juni had Boris Becker (50), die in de schulden zit, aan de hand van diplomatieke onschendbaarheid geprobeerd aan gerechtelijke procedures in Groot-Brittannië te ontkomen, zeggend dat hij "attaché" was van de Centraal-Afrikaanse Republiek bij de Europese Unie. De advocaten van de vroegere nummer 1 van de wereld en drievoudig winnaar van Wimbledon dienden dit argument donderdag bij het Britse High Court in.