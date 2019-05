Boring Company van Elon Musk mag tunnel graven in Las Vegas ttr

23 mei 2019

17u46

Bron: belga 0 buitenland Boring Company, het bedrijf van Tesla-miljardair Elon Musk dat tunnels graaft, heeft een contract in de wacht gesleept in Las Vegas. Het gaat om het eerste commerciële contract voor Boring.

Musk droomt met Boring van een tunnel tussen Los Angeles en San Francisco om het drukke wegverkeer te omzeilen. In die tunnel moet dan een 'hyperloop' komen, een futuristische luchtdrukbuis waarin passagiers aan hoge snelheid kunnen reizen.

Zo ver is het nog niet, maar na een testtunnel heeft Boring nu een eerste commercieel contract binnengehaald. Met het contract van 48,7 miljoen dollar (omgerekend zo’n 43,61 miljoen euro) moet er een tunnel komen onder het congrescentrum van de casinostad. Het project kreeg gisteren groen licht van de Las Vegas Convention and Visitors Authority.

‘People mover’

Het systeem kreeg de naam 'people mover'. Passagiers zullen met autonoom rijdende voertuigen verplaatst worden over een traject van net geen mijl lengte (1,6 km), van de ene kant van het congrescentrum naar de andere, met een tussenhalte. Het systeem moet minstens 4.400 passagiers per uur verplaatsen. Boring belooft dat een wandeling van 15 minuten teruggebracht wordt tot een ritje van één minuut. Boring wil de passagiers transporteren met het basisframe van een Tesla-model, maar aangepast om tot zestien passagiers te vervoeren.

Het project zou in december 2020 in gebruik moeten zijn, net voor de jaarlijkse technologiebeurs Consumer Electronics Show (CES) in januari.

