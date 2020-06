Borgsom van 1,25 miljoen dollar voor ex-agent die beschuldigd wordt van moord op George Floyd kv

08 juni 2020

21u25

Bron: Belga 0 Derek Chauvin, de politieagent die beschuldigd wordt van de moord op de zwarte Amerikaan George Floyd, is vandaag een eerste keer voor de rechter moeten verschijnen. Die legde hem een borgsom van 1,25 miljoen dollar op.

Een lagere borgsom van 1 miljoen dollar is ook mogelijk, als Chauvin zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Hij zou Minnesota dan niet mogen verlaten, al zijn wapens moeten inleveren, geen contact met Floyds familie mogen hebben, en niet mogen werken als veiligheids- of politieagent.

Dat de borgsom zo hoog is, komt volgens aanklager Matthew Frank omdat de feiten zo spraakmakend zijn en voor erg veel onrust hebben gezorgd. "De beklaagde heeft negen minuten lang zijn knie op Floyds nek geplaatst", zei Frank. "De dood van Floyd heeft voor een hevige reactie gezorgd in de gemeenschap, om het zacht uit te drukken".



Chauvin woonde zijn eerste hoorzitting via een videoverbinding bij, gekleed in een oranje gevangenisplunje. Hij wordt beschuldigd van moord zonder voorbedachtheid. Zijn volgende hoorzitting zal op 29 juni plaatsvinden.