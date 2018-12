Borg Huawei-directeur vastgesteld op 10 miljoen dollar Redactie

12 december 2018

01u44

Bron: ANP 0 De Canadese rechter heeft de borg voor de financieel directeur van Huawei, Meng Wanzhou, vastgesteld op 10 miljoen Canadese dollar (6,6 miljoen euro), waarvan 7,5 miljoen in cash. Daarnaast moet Meng al haar paspoorten en andere reisdocumenten inleveren bij de Canadese autoriteiten.

Meng mag van de rechter alleen in een van de huizen verblijven die haar man bezit in Vancouver. Ook moet ze een enkelband dragen, zodat de politie ten allen tijde weet waar ze is. Ze mag het huis niet verlaten tussen 23.00 uur en 06.00 uur. Verder mag ze zich niet misdragen en moet ze zich regelmatig melden bij de politie.

Meng gaf zondag tijdens de eerste zitting aan dat ze een hoge bloeddruk heeft. Daarom wil ze haar zaak niet in de gevangenis afwachten.

Meng werd vrijdag opgepakt omdat de Verenigde Staten haar zoeken vanwege het schenden van sancties die zijn opgelegd aan Iran. De zaak over de uitlevering aan de Verenigde Staten begint op 6 februari, als Meng zich weer in de rechtbank moet melden.

Huawei liet na de rechtszaak in een verklaring weten vertrouwen te hebben dat de Canadese rechter de juiste beslissing zal nemen in de uitleveringszaak.

Handelsdeal

De Amerikaanse president Donald Trump liet in een interview weten dat Meng mogelijk op vrije voeten kan komen, als onderdeel van een handelsdeal met China. De VS en China zijn momenteel verwikkeld in een handelsoorlog. Eerder riep China de Amerikaanse ambassadeur op het matje naar aanleiding van de arrestatie van Meng.