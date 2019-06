Bootramp in Hongarije: zoektocht naar slachtoffers gaat verder tvc

01 juni 2019

15u42

Bron: Belga 0 Vandaag hebben reddingswerkers uit Zuid-Korea hun Hongaarse collega's vervoegd, bij de zoektocht naar de slachtoffers van een ongeluk op een toeristenboot op de Donau in Boedapest, drie dagen geleden.

De boot zonk woensdagnacht met 35 mensen aan boord: 30 Koreaanse toeristen, drie gidsen en twee Hongaarse bemanningsleden. Zeven mensen overleefden de ramp en er werden zeven lichamen gevonden. Verder konden nog geen overlevenden of lichamen gevonden worden van de 21 vermisten.

Door de zware regenval staat de rivier in Boedapest op dit moment 1,5 meter hoger dan gewoonlijk, wat het moeilijk maakt om het wrak te bereiken op de bodem. Het water is modderig, en de stroming is te sterk om veilig te duiken of om het wrak naar de oppervlakte te brengen.

Volgens het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap is het plan vandaag om het wateroppervlak tot 50 kilometer stroomafwaarts te doorzoeken. Hongaarse en Koreaanse duikers zullen naar verwachting maandag het wrak bereiken, of vroeger als dat mogelijk is. Volgens lokale experts zitten de lichamen vermoedelijk vast in de boot. Ook Servië steunt de zoektocht, door te zoeken naar slachtoffers op zijn deel van de Donau, vanaf ruim 180 kilometer ten zuiden van Boedapest.

De Hongaarse bemanningsleden waaronder de kapitein van de Hableany-boot zijn onder de vermisten. De kapitein van de Vikings Sigyn, een veel groter riviercruiseschip dat betrokken was bij het ongeval, is aangehouden. Er loop een onderzoek naar de 64-jarige Oekraïner voor "criminele nalatigheid op een openbare waterweg".