Bootongeluk Nederland: vrouw (59) overleden, meisje (16) nog in het ziekenhuis Elcke van der Heijden

23 juli 2019

00u08

Bron: AD.nl 0 Bij een bootongeluk in de Nederlandse stad Dordrecht is maandagmiddag een vrouw overleden, dat meldt de politie. Het gaat om een vrouw van 59 jaar oud uit het nabijgelegen Papendrecht. Het andere slachtoffer, een meisje van zestien, ligt nog in het ziekenhuis. Haar toestand is stabiel.

Het ongeluk vond plaats op het Derde Merwedehaven. De twee waren van een bootje in het water gevallen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De eerste melding kwam rond half vier binnen bij de meldkamer. Direct zijn onder meer de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de brandweer, ambulance en twee traumahelikopters opgeroepen.

De precieze oorzaak van het ongeluk is dus nog niet bekend. “Het lijkt erop dat het bootje met hoge snelheid tegen de kant is gevaren. Maar onderzoek moet dat nog uitwijzen”, zegt de woordvoerder. De hulpdiensten waren lange tijd in de veronderstelling dat er nog meer drenkelingen waren, maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn.

Onderzoek moet nog uitwijzen wat de exacte oorzaak is geweest van het ongeluk met een bootje in de Derde Merwedehaven. pic.twitter.com/2hIcYzaZsS AD De Dordtenaar(@ ADdeDordtenaar) link

Vier duikers van de brandweer zijn nog steeds op zoek naar de twee drenkelingen in de Derde Merwedehaven pic.twitter.com/TT14Id4sZW Ilse van Driel(@ Ilsevandriel) link

#Dordrecht #Baanhoekweg personen te water. Hulpverleningsdiensten zijn ter plaatse en zijn hulpverlening gestart. Brandweer ZHZ(@ BrandweerZHZ) link

Twee personen vermist in het water bij de Baanhoekweg. Hulpdiensten zijn met groot materieel aanwezig pic.twitter.com/qrDxDntFFN Ilse van Driel(@ Ilsevandriel) link