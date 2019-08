Bootjes met vluchtelingen tussen luxejachten op Ibiza: asielzoekers wijken uit naar Balearen KVE

13 augustus 2019

16u20

Bron: El Mundo 8 Afrikaanse asielzoekers die naar Europa willen, lijken een andere route aan te doen. Vanuit Algerije gaat het per boot naar de Balearen. Vorige week kwamen er vluchtelingen aan op Ibiza, Formentera en Mallorca, bericht de Spaanse krant El Mundo.

Dinsdag kwam er een bootje met negen asielzoekers toe op het strand van Migjorn op Formentera. Zondag volgde nog een schip met veertien mensen, waaronder vier minderjarigen. Maar volgens El Mundo kwam er ook nog een derde boot aan.

Op Ibiza kwamen er twee vaartuigen toe. Telkens ging het om vrij kleine boten die verbleekten bij de talrijk aanwezige luxejachten. In totaal zochten minstens 63 migranten, waaronder tien minderjarigen, er hun toevlucht.

Sommigen vluchtelingen werden meteen na de ontscheping gearresteerd, anderen werden opgepakt toen ze een ferry wilden nemen.

Zaterdagavond werd een zesde vaartuig onderschept, dit keer een stuk noordelijker voor de kust van Mallorca met minstens zestien migranten aan boord.

Ook in december vorig jaar kwamen er al enkele vaartuigen aan op Ibiza, weet El Mundo. De bootjes lijken allen gelijkaardig met een lengte van vier à vijf meter en een maximumcapaciteit van 14 à 16 opvarenden. Vaak vertrekken ze vanuit de havens van Dellys of Sidi Frej in Algerije.

De Guardia Civil blijft ondertussen alert omdat wordt verwacht dat nog meer vluchtelingen zich aan de oversteek zullen wagen. Het weer is immers goed en de condities op zee gunstig.

Het is nog maar de vraag of de migranten doelbewust de Balearen aandoen. Dat lijkt niet voor alle vluchtelingen het geval. De inzittenden van het schip dat zondag toekwam op Formentera, verklaarden immers dat ze oorspronkelijk naar Alicante wilden om vandaar hun reis verder te zetten naar Frankrijk, maar dat ze waren afgedreven door de sterke stroming.