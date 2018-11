Boot met dertigtal migranten loopt vast ten zuiden van Griekenland Redactie

04 november 2018

08u57

Bron: Belga 0 Een boot met 31 migranten is vastgelopen voor de oostkust van het schiereiland Peloponnesos, zo meldt de Griekse politie. De boot kwam door een probleem met de motor op een rotsachtig gedeelte terecht.

De inzittenden konden veilig aan land raken, waar ze werden opgepikt door de kustwacht en de politie. De migranten, die zeggen dat ze uit Syrië en Irak komen, bleven ongedeerd. Twee mensen werden wel opgepakt omdat ze verdacht worden van mensensmokkel, zo meldt de Griekse zender ERT.

Volgens de kustwacht zijn de migranten wellicht in Turkije, Libanon of Egypte op de boot gestapt. Aangenomen wordt dat het hun bedoeling was om Italië te bereiken.