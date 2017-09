Boot met 130 Rohingya-vluchtelingen gekapseisd in Golf van Bengalen

17u23

Bron: Belga

getty De boot kapseisde vlak bij de kust nabij de stad Cox's Bazar.

Een boot met 130 Rohingya-moslims is in de Golf van Bengalen gekapseisd. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in een tweet.