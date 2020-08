Boot kapseist voor kust van Rhodos: alle 96 migranten gered SVM

26 augustus 2020

15u00

Bron: Belga 0 De Griekse kustwacht heeft vorige nacht 96 migranten uit het water gered voor de kust van het toeristische eiland Rhodos. De boot met migranten was door een nog onbekende oorzaak gekapseisd.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis feliciteerde de reddingswerkers. "Het was de grootste reddingsoperatie van de jongste maanden", zei hij in het parlement. Uit welke landen de migranten komen, was niet meteen bekend.

De kustwacht liet weten dat de meeste van de migranten naar Rhodos en naar het eiland Karpathos werden gebracht. Negentien migranten werden door een vrachtschip gered en stapten dan over op een boot van de Turkse kustwacht die hen naar Turkije bracht. Doden vielen er niet, zei de burgemeester van het eilandje Chalki op de staatstelevisie.

Smokkelaars proberen steeds weer migranten in gammele boten van de Turkse kust naar Griekenland of Italië te brengen. De voorbije maanden werden 25 van dergelijke gevallen opgetekend.